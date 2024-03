80 Kilometer durch eine einzigartige Region – die neue deutsch-deutsche Wanderkarte soll Interesse wecken, mal "rüberzumachen". Sie enthält Hinweise auch zu einzigartigen Vorkommen von Flora und Fauna: Das heutige Grüne Band war nach dem Zweiten Weltkrieg Todesstreifen für Menschen, die von der DDR aus über die Grenze in den Westen wollten. Es war aber das Paradies für Tiere und Pflanzen, die von intensiver Landwirtschaft verschont blieben und damit überleben konnten. Heute ist das Grüne Band eines der am strengsten geschützten Gebiete in der gesamten Bundesrepublik.