Die Welterbestätten werden in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählt. Interessierte Orte müssen sich auf eine Vorschlagsliste setzen lassen - so wie es jetzt fürs Grüne Band erfolgt ist. Erst danach können sie sich für das Unesco-Welterbe bewerben. Ende 2024 läuft die aktuelle Liste aus.

Initiiert hatte Thüringen den Vorschlag für das Grüne Band im Jahr 2020. Anschließend haben Thüringen und die anderen angrenzenden Bundesländern umfangreich Daten dazu gesammelt. In Deutschland gibt es momentan 52 Welterbestätten. Fünf davon liegen in Thüringen: die Wartburg in Eisenach, die Bauhaus-Stätten in Weimar, die Zeugnisse der Kulturepoche der Weimarer Klassik, der Nationalpark Hainich und seit dem Sommer 2023 das Jüdisch-Mittelalterliche Erbe in Erfurt.