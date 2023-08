Der Mitteilung zufolge hat der Schüler sein Modell mit einer elektronischen Schrittkontrolle ausgestattet. Dadurch soll stets der richtige Schwerpunkt zwischen Mensch und Rollator bestehen bleiben. Das Gerät fährt nur, wenn der Abstand passt. Wird der Abstand zum Menschen zu groß, soll der Rollator stoppen. So bremst der Rollator also auch bergab automatisch.

Auch das Kantenproblem will der junge Forscher mit seinem Rollator knacken. Mittels Sensoren erkennt die Gehhilfe das Hindernis und richtet sich automatisch parallel dazu aus. Dann übernimmt eine Hebemechanik den Rest. Für die Praxistauglichkeit benötige es noch einiger Tüftelei, der Weg zur nächsten Generation des Rollators sei jedoch geebnet, so der CBM in seiner Mitteilung.