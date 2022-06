In zwölf Fällen haben die Richter sexuellen Missbrauch festgestellt, in elf Fällen das Herstellen kinderpornografischer Aufnahmen. Der Mann, der als Polizist arbeite, habe die Nähe zu dem Mädchen vor allem seit März 2020 in der Corona-Pandemie ausgenutzt. In dieser Zeit habe sich das Mädchen bis zu mehrere Wochen lang bei seiner Großmutter aufgehalten.