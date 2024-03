Wegen geburtenschwacher Jahrgänge nimmt die Zahl zu betreuender Kinder in den Kindergärten absehbar ab. Wenn der bisherige Betreuungsschlüssel beibehalten würde, würden laut Kinderschutzbund in den kommenden Jahren bis zu 1.200 Erzieher-Stellen wegfallen.

Linke, SPD, Grüne, CDU und FDP ringen seit Langem in Thüringen darum, den Personalschlüssel in Kindergärten zu ändern. Ziel ist es, dass sich in Zukunft eine Erzieherin oder ein Erzieher um weniger Kinder gleichzeitig kümmern muss. Das legen auch mehrere Studien nahe, unter anderem das Bertelsmann-Länder Monitoring, das den schlechten Personalschlüssel in Thüringer Kitas erneut deutlich macht. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Waltraud Grubitzsch

In Thüringen werden demnach 90,3 Prozent der Kinder in Kindertageseinrichtungen mit nicht kindgerechten Personalschlüsseln betreut. Das kritisiert auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Thüringen. Bettina Löbl, die stellvertretende Landesvorsitzende, sagte: "Das ist ein vernichtendes Urteil und ein Armutszeugnis für die Thüringer Bildungspolitik." Die GEW fordert die Landesregierung auf, endlich zu handeln und bessere Personalschlüssel gesetzlich zu verankern.

Der aktuell vorliegende Gesetzentwurf sieht eine Zusammenlegung der Altersgruppen ab drei Jahren bis zum Schuleintritt mit einem Schlüssel von 1:12 vor. Das ist laut Experten ein Schritt in die richtige Richtung und bedeutet eine Verbesserung für die Kinder ab vier Jahren.

Eine Petition mit dem Titel "Verbesserung des Personalschlüssels in den Thüringer Kindergärten" war im Oktober 2023 von der Kindergartenleiterin Grit Szemendera aus Sondershausen beim Petitionsausschuss des Thüringer Landtags eingereicht worden. Sie erhielt in kurzer Zeit fast 18.000 Unterschriften. Bildrechte: imago images / Schöning

Unterstützt wurde die Petition von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen und ihren Mitgliedsverbänden, die Träger von hunderten Kindergärten in Thüringen sind. "Die Petition hatte so durchschlagenden Erfolg, weil sie ein wichtiges Anliegen sowohl von Eltern als auch pädagogischen Fachkräften vereint", so die Liga-Vorsitzende Katja Glybowskaja.

