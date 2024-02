Seit September 2022 dürfen die Pflegekassen Versorgungsverträge nur noch mit Anbietern schließen, die nach Tarif oder ähnlich zahlen. Diese gesetzliche Regelung zur Tarifbezahlung habe zu erheblichen Lohnsteigerungen geführt und die Arbeit in der Pflege so an Attraktivität gewonnen, so die AOK plus.