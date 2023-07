Ich könnte mich mit ihm noch stundenlang über Pflege und die Situation in Deutschland unterhalten. Neben seinen Pflegeaufgaben engagiert er sich auch in der Selbsthilfegruppe Neurokind, deren Sprecher er ist. Hier will er anderen Familien helfen, die ein ähnliches Schicksal haben. Wenn er mal nichts mit Pflege zu tun hat, fotografiert er gerne. Dabei kann er abschalten und den Kopf frei bekommen.

Gerade sind seine zweite Tochter und seine Frau nach Hause gekommen. In Thüringen sind jetzt Sommerferien. Auch Familie Strecker wird in den nächsten Wochen wegfahren. Ziel ist ein Kinderhospiz in Nordrhein-Westfalen. Für eine paar Tage betreut dann das Pflegepersonal vor Ort Linn, so dass die Familie sich erholen und Kraft tanken kann für den Pflege-Alltag in Jena.