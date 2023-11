Caroline Plickert arbeitet als Krankenschwester auf der Unfallchirurgie im Sophien- und Hufeland-Klinikum in Weimar. Sie wurde von ihrer Stationsleitung für den Preis nominiert. Gewürdigt wird ihr Engagement im Dienst wie auch im Privaten, wo sie ihre fünfjährige, mehrfach schwerstbehinderte Tochter betreut.

Im September landete sie thüringenweit auf dem ersten Platz und qualifizierte sich damit für die bundesweite Abstimmung, in der sie nun ebenfalls die meisten Stimmen erhielt.

Mit dem Wettbewerb "Deutschland beste Pflegeprofis" will der Verband der Privaten Krankenversicherung auf die 1,7 Millionen Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland aufmerksam machen, die in Krankenhäusern, Heimen oder bei ambulanten Pflegediensten arbeiten.