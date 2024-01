Gleich am Ortseingang von Bürgel (Saale-Holzlandkreis) hinter dem Gewerbegebiet "In den Satteln" befindet sich der Köber-Wohnpark für Betreutes Wohnen. Er besteht aus einem gelben Haupthaus und neun Wohnbungalows in verschiedenen Farben. Im Haupthaus ist gerade Kaffee-Zeit. Im Essen-Saal wird selbstgebackener Kuchen, Kaffee oder Tee gereicht - 14 Seniorinnen und Senioren sind aus ihren Appartements zum gemeinsamen Kaffeetrinken nach unten gekommen. Sie genießen das Beisammensein, die freundliche, wohlige Atmosphäre sagen sie, und dass im Notfall -sollte mal etwas sein- jemand zur Stelle ist.

Ich lasse mich zwar morgens angenehmerweise auch waschen, aber ich kann soweit noch alles alleine machen. Bewohnerin, 94

Wohnen wie im Hotel all inklusive

Im Haupthaus stehen 16 Appartements á 52 Quadratmeter mit Balkon zur Verfügung – sie werden alle bewohnt, entweder allein oder als Paar. Dabei leben die Senioren selbstbestimmt – und dennoch fast wie im Hotel all inklusive. Die Wohnung läuft über Mietvertrag, hinzu kann aber eine Vielzahl an Service- und Pflegeleistungen zu gebucht werden. So beispielsweise die täglichen Mahlzeiten, Reinigungsdienst, Pflegeleistungen oder Rufbereitschaft. Dinge des täglichen Bedarfs oder spezielle Gelüste sind gleich ums Eck im Einkaufsmarkt erhältlich.

"Die wenigsten Menschen brauchen am Ende ihres Lebens ein Pflegeheim", sagt Betreiberin Henrike Köber. Der Wohnpark ist das Herzensprojekt von Henrike Köber. Die 38-Jährige ist Mutter von drei kleinen Kindern, die Pflegebranche kennt sie von kleinauf. Ihre Eltern betrieben selbst eine Senioren-Wohnanlage. Doch dieses Unternehmen nur zu übernehmen, das reichte Henrike Köber nicht. Einen eigenen Fußabdruck im Leben hinterlassen, das war ihr Ziel. Bildrechte: MDR/Veronika Lewandrowski-Lenk

Ihre Masterarbeit vor 13 Jahren schrieb sie zum Thema: Wohnen im Alter. Da erfuhr sie, dass Senioren ihren Lebensabend am liebsten in den eigenen vier Wänden verbringen würden wollen. Die Idee war also geboren: Betreutes Wohnen in kleine Häuser packen! "Wir sind nicht nur ein betreutes Wohnen, sondern ein verschieden aufgestelltes betreutes Wohnen. Die Besonderheit ist, dass wir Bungalows haben, wo man im betreuten Wohnen wohnt, aber sein eigenes Haus behält. Man hat die Vorteile des allein-selbständig-Lebens, aber auch die Vorteile des betreuten Wohnens, sprich Rufbereitschaft, Service und Pflegedienst im Hintergrund", gibt sie Eindrücke aus ihrem Unternehmen wieder.

Hier weiß ich, wenn ich mal nicht mehr bin, dass sich jemand um meine demenzkranke Frau kümmert. Bewohner, 86

Herzensprojekt mit langer Planung