Das Thüringen-Projekt Wie schafft man die Demokratie ab, Herr Steinbeis?

Über Maximilian Steinbeis Maximilian Steinbeis studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Jura mit dem Schwerpunkt Politik und Verfassung und legte 1998 sein zweites Staatsexamen ab.



Acht Jahre lang arbeitete er als Journalist für das Handelsblatt. Seit 2008 ist er selbstständiger Journalist und Schriftsteller und veröffentlichte mehrere Romane und Sachbücher.



2009 gründete Steinbeis die Website www.verfassungsblog.de als Diskursplattform für verfassungsrechtliche und -politische Themen in Europa. Heute gilt der Blog als rechtswissenschaftliche Instanz und ist eines der meistgelesenen Foren zum Thema. In zahlreichen Urteilen deutscher und europäischer Gerichte wird der Blog als Quelle aufgeführt.

MDR THÜRINGEN: Das heißt, Sie gehen vom Beispiel Thüringen aus und schauen, welche Möglichkeiten eine Partei auf Landesebene hätte, das Grundgesetz abzuschaffen, auszuhebeln oder zu schwächen. Welche Wechselmechanismen gibt es zwischen Land und Bund?

Ich kann die Ergebnisse noch nicht vorwegnehmen. Da stehen wir noch am Anfang des Projektes. Aber was ich sagen kann, ist, dass das durchaus kompliziert ist. Gerade dieses Wechselspiel zwischen Landes- und Bundesebene ist größtenteils unerforscht.

Die AfD Thüringen und ihr Landeschef Björn Höcke werden vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Das heißt, sie lehnen die freiheitliche demokratische Grundordnung ab. Trotzdem hat die AfD gute Chancen, bei der Landtagswahl 2024 stärkste Kraft in Thüringen zu werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aber was wäre denn, wenn die Demokratie in einem Bundesland aus dem Ruder laufen würde? Welche Möglichkeiten gibt es dann auf Bundesebene? Was kann das Bundesverfassungsgericht tun, was die Bundesregierung und was können andere Institutionen - zum Beispiel auf europäischer und für die völkerrechtliche Ebene - tun? Welche Demokratie-Sicherungsmechanismen greifen da? Das sind rechtswissenschaftliche Fragen, die wir im Thüringen-Projekt versuchen wollen zu beantworten.

MDR THÜRINGEN: In Deutschland herrscht eine Gewaltenteilung. Wir haben eine Exekutive, Legislative, Judikative und die Medien noch als sogenannte Vierte Gewalt. Wo sehen Sie denn Schwachstellen in diesem insgesamt doch sehr komplexen System?

Wir können sehen, was in anderen Ländern passiert ist und immer noch passiert - insbesondere in Ungarn und in Polen. Ungarn ist da das Schulbeispiel, weil hier diese Capturing-Strategie schon am längsten und auch am erfolgreichsten praktiziert worden ist - also, dass man sich Institutionen des demokratischen Verfassungsstaates zunutze macht und dadurch ein autoritäres Regime errichtet. Das ist ein Anschauungsbeispiel, das auch in anderen Ländern kopiert wird.

Und das ist ein Anknüpfungspunkt für uns, um zu fragen: Was würde jemand, der sowas in Thüringen beziehungsweise in Deutschland probieren will, an Möglichkeiten, aber auch an Widerständen vorfinden? Man sieht ja, dass diese ganzen Checks and Balances, also diese Kontroll- und Gegengewichts-Mechanismen, die eine demokratische Verfassung vorsieht, dass diese nicht akzeptiert werden. Vielmehr werden sie aus dem Weg geräumt. Da gehört ganz besonders die Justiz dazu. Das haben wir jetzt gerade in Polen gesehen, dass sich ein solches Regime die Justiz als erstes vornimmt, um zu verhindern, dass man sich Gerichtsurteile einfängt, die einen bei der Umsetzung seines Programms im Weg stehen könnten.