Diese Sicht ist nach Ramelows Worten eine Fehlinterpretation, die völlig ausblende, welche sozialen und politischen Reibungen es gebe und was die AfD im Moment in ganz Deutschland hochtreibe. Die AfD hatte zuletzt in mehreren Umfragen ihre Führungsposition in Thüringen auf 32 bis 34 Prozent ausgebaut. Bundesweit liegen ihre Werte bei etwa 20 Prozent.