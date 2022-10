Nach einer Zwangspause wegen eines befürchteten Flugzeugdefekts kann Bundesratspräsidents Bodo Ramelow (Linke) seine Reise nach Chile von Köln aus fortsetzen. Ein Vogel hatte die Reise des Thüringer Ministerpräsidenten kurz nach dem Start in Leipzig unterbrochen.

Das Tier kollidierte beim Abflug in Sachsen mit dem Cockpit des Airbus A350 der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums. Die Maschine landete deswegen auf dem Flughafen Köln/Bonn. Nach Angaben der Flugbereitschaft müssen in solchen Fällen Flugzeuge von innen und außen überprüft werden.

Der Airbus A350 der Flugbereitschaft vor dem Start in Leipzig in der Nacht zum Montag.

Der Airbus A350 der Flugbereitschaft vor dem Start in Leipzig in der Nacht zum Montag.

Der Airbus A350 der Flugbereitschaft vor dem Start in Leipzig in der Nacht zum Montag. Bildrechte: picture alliance/dpa/Staatskanzlei Thüringen

Ramelow reist als Bundesratspräsident nach Südamerika. Erste Station der einwöchigen Reise sollte die chilenische Stadt Antofagasta sein, danach sollte es weiter in die Hauptstadt Santiago de Chile gehen. Ramelow wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Neben politischen Terminen sind Unternehmensbesuche und Wirtschaftsgespräche geplant.

Anfang November geht die Bundesratspräsidentschaft an Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Der Vorsitz in der Länderkammer wechselt jährlich unter den Ministerpräsidenten. Die Reihenfolge ist in einer Vereinbarung aus dem Jahr 1950 geregelt.