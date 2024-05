Das LKA Sachsen-Anhalt teilte MDR AKTUELL zudem auf Anfrage mit, dass sich die Taten oft gegen vereinzelte Politiker richteten oder vom selben Täter begangen würden: "Allein 67 Straftaten richteten sich im Jahr 2023 über soziale Medien gegen einen FDP-Politiker in Zusammenhang mit der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine." Ein weiteres Beispiel sei ein SPD-Politiker aus Stendal, der 2021 von einem Mann per Mail mit Beleidigungen überzogen wurde.

Die Angriffe auf Parteibüros und Wirkstätten von Politikern gingen 2023 erstmals seit Jahren wieder zurück. Dem Landeskriminalamt zufolge wurden im vergangenen Jahr 17 Attacken auf Parteibüros in Sachsen-Anhalt verzeichnet. 2022 waren es nach Angaben der Behörde mehr als doppelt so viele. Am häufigsten waren in den vergangenen Jahren Parteibüros der AfD betroffen. Wiederholt wurde auch das Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle angegriffen, auf das im Mai 2023 ein Brandanschlag verübt wurde.