Vier Wochen später flog ein Stein durch ein Fenster des Hauses von Stadtratskandidat Joachim Stade in Waltershausen, der für die Linke kandidiert. Beide Politiker engagieren sich gegen Rechtsextremismus in der Stadt. Auch andere Wahlkreisbüros verschiedener Parteien in Thüringen wurden in den letzten Monaten angegriffen. Erst letzte Woche bedrängten Demonstranten in Brandenburg die Thüringer Grünen-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt und schlugen auf ihr Auto ein. Erst mit Polizeiverstärkung konnte die Politikerin losfahren.