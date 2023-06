In Thüringen sind im vergangenen Jahr so viele Menschen eingebürgert worden wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor.



Knapp ein Viertel war minderjährig, der Großteil mit zwei Dritteln zwischen 18 und 45 Jahre alt. Auch gegenüber dem Vorjahr gab es einen deutlichen Anstieg.



Knapp die Hälfte der neuen Staatsangehörigen in Thüringen war aus Syrien nach Deutschland gekommen. An zweiter Stelle waren Ukrainer. Rund 70 wurden in Thüringen eingebürgert.