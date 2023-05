Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) schlägt vor, alle nach 2014 angekommenen Asylbewerber pauschal anzuerkennen - sofern sie mindestens drei Jahre ohne Beanstandungen in Deutschland gelebt haben. Solche Menschen sollten eine Bleibeperspektive erhalten, statt alle Asylverfahren zu Ende zu führen, sagte Ramelow dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit Blick auf den Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt am 10. Mai.

So könne das Asylsystem entlastet werden. "Dann könnten wir uns die ganze Bürokratie und die Abschiebedebatten sparen", so Ramelow weiter. "Dann müssten wir auch keine Arbeitskräfte mehr anwerben ."

Am Freitag konkretisierte Ramelow seinen Vorschlag. Demnach plädiert er für einen Spurwechsel für Asylbewerber. Einem bestimmten Kreis an Menschen solle die Möglichkeit gegeben werden, den Asylantrag zurückzunehmen, statt das Verfahren zu Ende zu führen. Dadurch bekämen sie Ramelow zufolge eine Bleibeperspektive - so, als wären sie als Arbeitskräfte angeworben worden. In Thüringen seien das 9.500 junge Menschen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, die schon seit Jahren im Freistaat lebten, die aber nicht arbeiten dürften.