Für die Regiomed-Krankenhäuser in Hildburghausen, Sonneberg und Neuhaus am Rennweg hat das Amtsgericht Nürnberg das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, läuft der Betrieb in den Kliniken nach wie vor unverändert weiter.