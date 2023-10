Es sind die Klassiker wie die defekte Wasch- oder Spülmaschine oder der Fernseher, deren Reparaturkosten schon wegen der Stundensätze in einen Bereich vorstoßen, der in Richtung halber Neupreis geht. Diesen Geräten soll möglichst neues Leben eingehaucht werden .

Kaputte Geräte unter Anleitung selbst reparieren - das soll in Repair-Cafés möglich sein. Bildrechte: MDR BildungsCentrum

Die Idee, etwas zu reparieren, war in der DDR eine Selbstverständlichkeit. Eine Motivation war der Mangel. Es gab schlicht nichts neues, daraus entwickelte sich auch eine eingebaute Haltbarkeit der Produkte. Diese fehlt heute bei vielen Produkten. Nach der Vereinigung mit der Wegwerfgesellschaft dämmert es nun der Welt, dass die Ressourcen der Erde endlich sind, wenn nicht gar schon knapp. Und schon wird die gute alte Reparatur neu erfunden.

Reparaturcafés sind die neuen Schrauberbuden, wo man auf Ehrenamtliche trifft, die goldene Hände haben. Alternativ kann man sein defektes Gerät auch in eine Fachwerkstatt bringen und die Rechnung einreichen. Die neudeutsch "Repair-Cafés" gibt es auch in Ihrer Nähe: Namentlich in Bad Salzungen, Eisenberg, Erfurt, Gera, Gotha, Greiz, Ilmenau, Jena, Leinefelde, Meiningen, Sömmerda und Zella-Mehlis. Gesucht sind dort immer auch Leute, die ihre Fingerfertigkeit einbringen.