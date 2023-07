Der Thüringer Arzt und Unternehmer Volker Kielstein hat sich aus der Geschäftsführung seiner im Fokus von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen stehenden Unternehmensgruppe komplett zurückgezogen. Recherchen von MDR THÜRINGEN zufolge hat der 52-Jährige seine Leitungsfunktionen im Juni abgegeben. Die Kielstein-Gruppe betreibt zahlreiche Medizinische Versorgungszentren (MVZ) in Thüringen, aber auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Anfang 2023 waren Ermittlungen wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug in Kielstein-Praxen bekannt geworden. Der Verdacht richte sich gegen zwei Beschuldigte, hieß es damals. Leistungen seien möglicherweise seit dem Jahr 2018 falsch abgerechnet worden. Die Polizei hatte in Erfurt, Jena, Suhl, Rudolstadt und Kahla Einrichtungen und Wohnungen durchsucht und rund sechs Terrabyte Daten sichergestellt .

Laut Handelsregister ist der 52-Jährige ebenfalls nicht mehr Geschäftsführer der Kielstein Management GmbH in Erfurt, der Klinik Schöneberg GmbH in Berlin und des MVZ an der Klinik Schöneberg GmbH. Die Geschäftsführung in den Berliner Unternehmen hatte Kielstein erst im Zuge des Einstiegs des Investors Triton übernommen.