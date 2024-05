Der Europtag markiert den Jahrestag der Schuman-Erklärung von 1950, in der Robert Schuman seine Idee für eine stärkere Verbindung der Kohle- und Stahlindustrien Frankreichs und Deutschlands vorstellte. Dieser Vorschlag mündete in die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, den Vorläufer der heutigen Europäischen Union. Doch was haben Thüringen und die Thüringer von der EU?

Zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union und den Vorläuferorganisationen ab 1952 herrscht Frieden. "So lange wie selten zuvor in Europa", sagt Christoph Ohler, Richter am Thüringer Verfassungsgerichtshof und Professor für Öffentliches Recht und Europarecht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zwar gibt es bis ins Jetzt hinein Kriege in Europa - etwa zwischen Russland und der Ukraine oder in den 1990er-Jahren auf dem Balkan. Keines der beteiligten Länder war allerdings während dieser Kriege Mitglied der EU. Slowenien trat der EU im Jahr 2004 bei, Kroatien folgte im Jahr 2013.