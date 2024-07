Allein Schloss Friedenstein in Gotha wird derzeit für rund 110 Millionen Euro saniert, wie die Direktorin der Stiftung, Doris Fischer, MDR KULTUR sagte. Für die Sanierung ausgewählter Monumente stehen der Schlösserstiftung bis 2027 insgesamt 200 Millionen Euro zur Verfügung. Sie stammen aus einem Sonderinvestitionsprogramm, das vom Bund und dem Land Thüringen finanziert wird. Von diesem Geld soll neben Schloss Friedenstein samt Herzoglichem Park auch noch Schloss Elisabethenburg in Meiningen saniert werden.

Für dieses Budget sei man dankbar, so Fischer. Gleichzeitig weiß sie: Diese Mittel werden nicht ausreichen. Denn die Baupreissteigerungen in den vergangenen zwei bis drei Jahren seien enorm gewesen, auch wenn sich die Situation jetzt bessere. Zusätzlich seien gestiegene Energiekosten ein Problem.

Beim Friedenstein in Gotha und auch bei etlichen anderen Gebäuden gehe es darum, so Fischer, "die Dächer instand zu setzen, sie dicht zu machen, um die konstruktive Sicherung, damit diese Häuser überhaupt überleben können." Erst im Frühjahr musste in Windeseile die Decke des historischen Ekhof-Theaters innerhalb des Schlossareals auf dem Friedenstein notgesichert werden, damit das dortige Sommerfestival nicht ausfallen muss.