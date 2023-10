Auch viele Eltern wünschen sich ein ausgewogenes und qualitativ hochwertiges Essen. "Wie dies genau aussehen soll, geht in den Meinungen aber stark auseinander”, sagte Katharina Berg.

"Die Diskrepanz zwischen dem, was sich Eltern und Kinder wünschen, leisten können und was als ausgewogen im Sinne einer gesunden Ernährung gilt, ist momentan ziemlich groß." Denn der Preis sei gerade in der aktuellen Zeit das wichtigste Kriterium.

Schulessen wird teurer

Vor zwei Jahren hat ein Mittagessen in der Schule im Mittel 3,24 Euro gekostet. Das ergab eine Befragung der Vernetzungsstelle Schulverpflegung, die alle vier Jahre durchgeführt wird. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Katharina Berg sagt, es sei aber davon auszugehen, dass die aktuellen Preise durch die Preissteigerungen vermutlich um 50 Cent bis einen Euro höher liegen. "Seit 2009 (1,90 Euro in unserer ersten Befragung) stiegen die Preise damit kontinuierlich an."

Jedes zweite Kind isst in der Schule mit

Zudem zahlen Familien in Thüringen je nach Wohnort sehr unterschiedliche Preise für ein Schulessen. Das hat eine Recherche von MDR THÜRINGEN im September 2022 ergeben. Die Preise lagen damals zwischen 1,50 Euro und fünf Euro. Grund für die Unterschiede sind unterschiedliche Verträge mit den Anbietern und diverse kommunale Hilfsprogramme.

Immerhin nimmt jede zweite Schülerin und jeder zweite Schüler am Essen in der Schule teil, in den Grundschulen nutzen die Kinder das Angebot aber deutlich häufiger als an den weiterführenden Schulen. "Insgesamt kann Thüringen auf eine gut etablierte und angenommene Schulverpflegung schauen", heißt es auf der Website der Vernetzungsstelle Schulverpflegung.

Bildrechte: dpa

Die meisten Schulen nutzen für das Mittagessen die sogenannte Warmverpflegung, bei der das Essen in einer zentralen Küche zubereitet und warm ausgeliefert wird. Daneben gibt es Kühlkost, Tiefkühlkost und Frischküche sowie verschiedene Ausgabesysteme (Buffet, Tellerausgabe, Tischgemeinschaft).