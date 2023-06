In Thüringen soll mit "Medienbildung und Informatik" ein neues Unterrichtsfach eingeführt werden. Das sieht der Entwurf für eine neue Schulordnung vor, die Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Mittwoch in Erfurt vorgestellt hat. Demnach soll das Fach in allen allgemeinbildenden Schulen ab Klasse fünf zur Pflicht werden.