Die Millionen stammen von Bund und Land und haben vor allem einen Zweck: Schülerinnen und Schüler nach mehr als zwei Jahren Corona zu unterstützen, Lernrückstände und andere Defizite zu beheben, als Klassenverband wieder zusammenzuwachsen. Bis Ende des Jahres kann das Geld für verschiedene Projekte ausgegeben werden.

Schon jetzt ist davon auszugehen, dass knapp 37 Millionen Euro davon ungenutzt übrigbleiben werden. Die Gründe für die Nicht-Ausschöpfung dieser Gelder werden noch analysiert, heißt es aus dem Thüringer Bildungsministerium. "Viele Schulen waren nicht in der Lage, so schnell und kurzfristig das Programm umzusetzen", erklärt Sprecher Felix Knothe. So hätte 2021 und zum Teil auch 2022 die Corona-Pandemie maßgeblich noch den Schulalltag geprägt. Es habe daher kaum Ressourcen dafür gegeben, Projekte auf die Beine zu stellen. Diese seien zudem wegen der Kontaktbeschränkungen teilweise schwierig zu realisieren gewesen. Schülerinnen der Oberstufe der Gemeinschaftsschule Bürgel bei der Probe Bildrechte: MDR/Juliane Maier-Lorenz

Geld für Klassenfahrten und Schwimmunterricht verwendet

Die Zahlen sehen nicht gut aus, darüber ist man sich im Bildungsministerium im Klaren. 37 Millionen, die nicht verwendet wurden, können nicht schöngeredet werden. Erst recht nicht, wenn man den Blick in andere Bundesländer wagt. So haben etwa in Sachsen mehr als 89 Prozent aller öffentlichen Schulen im Freistaat das Programm genutzt, 630.000 Schülerinnen und Schüler nahmen das Förderangebot in Anspruch.

In Thüringen sind es nur 50 Prozent aller Schulen. So wurden unter anderem Klassenfahrten, Sportangebote, Lern-Schecks und Schwimmkurse mit dem Geld finanziert, aber auch solche Projekte, die der individuellen Lernstoffdiagnose dienen. Diese könnten auch über den Förderzeitraum hinaus langfristig genutzt werden, so das Bildungsministerium. Verschiedene Kooperationspartner aus Kultur und Sport haben die Schulen dabei unterstützt, passende Angebote zu finden.

Bürokratischer Aufwand war zu hoch

"Wir haben den Fokus zunächst stark auf solche Kinder gelegt, die einen besonders hohen Unterstützungsbedarf nach Corona benötigen", zieht Knothe ein vorläufiges Fazit. Die Vorlaufzeit des Programms sei für Schulen und externe Anbieter aber stellenweise zu kurz gewesen, um Projekte zu realisieren. Die Umsetzung hätte dann wiederum zu lang gedauert.

Vor allem der bürokratische Aufwand war zu hoch, bemängelt Mike Schmidt, stellvertretender Schulleiter der Gemeinschaftsschule in Bürgel. "Mit drei Klicks war es da nicht getan, das Programm hat mich schon Nerven und Zeit gekostet", erinnert er sich. Dennoch war gerade für die Schule in Bürgel das Landesprogramm "Stärken-Unterstützen-Abholen" ein Segen. Das Bandprojekt war durch Corona völlig zum Erliegen gekommen, und konnte dank der finanziellen Mittel und die Anschaffung von Technik und Instrumenten wieder zum Leben erweckt werden. "Musik schweißt die Kinder zusammen und stärkt soziale Kompetenzen", weiß Projektleiter Benedikt Erb. Benedikt Erb: Musik stärkt die soziale Kompetenz der Kinder Bildrechte: MDR/Juliane Maier-Lorenz

Ein weiterer Vorteil des Projekts: Der einstige Musiklehrer der Schule Kai Gärtner kann so im Rahmen des Projekts weiter mit den Kindern und Schülern arbeiten. Gärtner ist Seiteneinsteiger, darf aber an der Schule nicht mehr als Musiklehrer arbeiten, weil sein Studienabschluss dafür nicht ausreicht. Deshalb fällt auch seit gut einem Jahr der Musikunterricht in Bürgel aus. Ersatz ist nicht in Sicht. Nur durch das Projekt kann Kai Gärtner weiter mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. Bildrechte: MDR/Juliane Maier-Lorenz

Geld allein macht kein erfolgreiches Programm. Unser Gedanke war, Schulen wirksam dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Felix Knothe, Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums

CDU-Kritik: Programm ging am Bedarf vorbei