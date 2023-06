Unstrut-Hainich-Kreis Kanadischer Englischlehrer holt Englisch-Studium in Jena nach

Hauptinhalt

Der aus Kanada stammende Lehrer Daniel Brady ist an seiner Schule in Struth im Unstrut-Hainich-Kreis der einzige Englisch-Lehrer. Doch sein Abschluss wird in Thüringen nicht anerkannt. Jetzt will er seinen Abschluss als Englischlehrer in Jena nachholen. Danach kann er auch verbeamtet werden.