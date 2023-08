Das Agrarunternehmen Zuchtgenossenschaft Ernstroda (TZG) will 20.000 Solarmodule auf einer Bergwiese in der Nähe der Bungalowsiedlung Vizerod aufstellen. Die Bürgerinitiative kritisiert, dass auf 16 Hektar ein landschaftliches Kleinod zerstört werde. Das entspricht in etwa der Größe von 22 Fußballfeldern.