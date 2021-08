Sommerinterview Mario Voigt von der CDU im Portrait

Besonders pikant: Dreien aus dem Abweichler-Quartett, Heym, Kowalleck und Kellner, werden enge Kontakte zu Voigts Vorgänger Mike Mohring nachgesagt. Dieser ist zwar auf dem Absprung nach Berlin; Mohring kandidiert für den Bundestag. Jedoch ist die Interpretation selbst in CDU-Kreisen eindeutig: Der gut vernetzte Mohring hat über Bande gespielt und so bei Voigt Revanche genommen.

Dabei ist das Duell Voigt versus Mohring fast so alt wie die politische Laufbahn der fast Gleichaltrigen. Um nachzuvollziehen, wo der Konkurrenzkampf zwischen Voigt (44) und Mohring (49) seinen Ursprung hat, lohnt beispielsweise ein Rückblick ins Jahr 2005. Damals war der Landesvorsitz der Jungen Union in Thüringen vakant. Mohring, von Bernhard Vogel und Dieter Althaus protegiert, galt als aufstrebendes Talent innerhalb der Partei und beanspruchte als Generalsekretär für sich das Vorschlagsrecht für den JU-Vorsitz.

Nach der geplatzten Neuwahl ist Voigt nun in der gleichen Zwickmühle wie im vergangenen Jahr. Wie soll er die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag ausrichten? Fundamental-Opposition oder Staats-Räson? Beides birgt Chancen und Risiken zugleich. Bringt Voigt die Christdemokraten auf Verweigerungskurs, droht er damit Wähler zu verprellen, die ein handlungsunfähiges Parlament ablehnen.

Schlägt Voigt erneut einen Kurs ein, der die Minderheitsregierung wenn auch nur punktuell unterstützt, muss er befürchten, die konservativen Mitglieder und Stammwähler abermals zu verprellen. Die Thüringer CDU ist gespalten. Voigts Aufgabe gleicht der Quadratur eines Kreises. Immerhin: Der Jenaer hat Position bezogen und Gesprächen über eine punktuelle Zusammenarbeit mit Rot-Rot-Grün zugestimmt. Einen weiteren Stabilitätspakt werde es aber nicht geben, so Voigt.

Gleichwohl steht fest: Mario Voigt ist als Visionär und Macher gefragt, will die CDU zumindest irgendwann wieder die Macht in Thüringen darstellen. Hintergrund sind die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Land und die Marschroute der Bundespartei, die dem Landesverband erhebliche Zügel anlegt. Anders ausgedrückt: Will die Thüringer CDU eine Regierung anführen, muss sie Koalitionen eingehen, die inhaltlich grundsätzlich weniger zu ihr passen.