Die Thüringer FDP war selbst 2019 nur haarscharf über die Fünf-Prozent-Hürde gekommen, im Landtag hat sie derzeit vier Abgeordnete und kann damit keine eigene Fraktion bilden, sondern ist als parlamentarische Gruppe organisiert. In den jüngsten beiden Insa-Umfragen stand die FDP in Thüringen zuletzt bei fünf Prozent - und müsste damit um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die Grünen standen bei sechs Prozent. Im Bund ist die FDP Teil der Ampelregierung, zusammen mit SPD und Grünen. Kemmerich sagte, von den Entscheidungen in Berlin mache er Entscheidungen in Thüringen nicht abhängig.