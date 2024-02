Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Girokonten bei der Sparkasse Mittelthüringen, der größten Regionalbank im Freistaat, um 1.800 auf 204.000 angestiegen. Es gibt also mehr Kunden statt weniger, was den Sparkassen-Vorstand auch versöhnlich stimmt. Obwohl wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage etwas weniger Kredite aufgenommen wurden. Mit denen verdient die Sparkasse gutes Geld.

Trotz der Probleme ist unterm Strich ein Gewinn von drei Millionen Euro geblieben. Das Polster wird auch gebraucht, denn in diesem Jahr stehen wichtige Investitionen an. Eine große Filiale in der Magdeburger Allee soll für einen Millionenbetrag saniert werden - und fast alle ihre Geldautomaten in den Kreisen Sömmerda, Weimarer Land sowie den Städten Erfurt und Weimar sollen ausgetauscht werden.