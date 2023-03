Im Nachbarort Steinbach baut die Bank ihren Geldautomaten ab. Der Standort sei zum einen wenig genutzt worden, zum anderen sei er abgelegen, so Helios. Er kündigte an, die VR-Bank werde sich auf die Sicherheit am verbleibenden Standort in Bad Liebenstein konzentrieren. Zuerst hatte das Freie Wort berichtet.