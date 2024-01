Der Automat stand in einem Einkaufsmarkt direkt an der B88. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Täter konnten Bargeld erbeuten, wieviel ist jedoch noch unklar. Durch die Detonation wurde die Außenwand des Marktes beschädigt. Derzeit sucht die Polizei nach Zeugen. Die Täter flüchteten in der Nacht zu Mittwoch mit einem schwarzen Pkw Kombi in unbekannte Richtung.