In der Debatte um eine vollständige Beitragsfreiheit für Kindergärten in Thüringen geht die SPD auf ihren Koalitionspartner Linke zu.

SPD-Chef und Innenminister Georg Maier schrieb auf Twitter, ab Sommer nächsten Jahres solle das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr in Thüringen kommen. Das fordert auch die Linke in Thüringen. Bislang müssen Eltern in Thüringen für das letzte und vorletzte Jahr vor der Schule keinen Beitrag zahlen. Außerdem will Maier ein kostenfreies Mittagessen in Kindergarten und Grundschule anbieten.