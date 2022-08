Erzieherinnen dringend gesucht Kindergärten in der Rhön schlagen Alarm

Ausbildung zur Erzieherin schreckt viele junge Leute ab

Ministerium probiert neue Ausbildungswege

Bedingungen und Bezahlung im Westen auf besser

Wer in Frankenheim in der Rhön gerade dringend einen Kindergartenplatz braucht, hat zumindest vorübergehend Pech. Noch bis September gilt in der DRK-Einrichtung Aufnahmestopp. Um noch mehr Kinder betreuen zu dürfen, fehlt dem Kindergarten eine Erzieherin. "Dabei sah es vor wenigen Tagen noch so gut aus", sagt Judith Schramm vom DRK. Erst vor wenigen Wochen hat der Träger für den Kindergarten zwei neue Erzieherinnen eingestellt.

Judith Schramm muss manche Eltern vertrösten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der vergangenen Woche kam jedoch die Botschaft, dass eine der Mitarbeiterinnen ein Baby erwartet. "Eigentlich ist das ja eine tolle Nachricht, aber für uns fällt die Kollegin wegen des Arbeitsschutzes sofort aus", so Schramm. Der Kindergarten steht nun vor dem Problem, aktuell keine Kinder mehr aufnehmen zu können - weil die gesetzlichen Regelungen eine Mindestanzahl an Erzieherinnen für eine bestimmte Anzahl von Kindern vorsieht.

Betroffen in Frankenheim ist unter anderem eine junge Mutter. Ihr Kind ist eineinhalb Jahre alt. Sie ist selbständig und bräuchte dringend einen Betreuungsplatz. "Aber wir können sie nur auf September vertrösten, wenn die Zahl der Kinder durch die Schulabgänger in der Einrichtung wieder sinkt", so Schramm. Völlig verrückt werde es, wenn auch Erzieherinnen ihren Job nicht antreten können, weil sie wegen Personalmangels im Kindergarten keinen Betreuungsplatz finden. "Regeln sind nun mal Regeln und an die müssen wir uns halten", zuckt Schramm mit den Schultern. Der Kindergarten Grashüpfer in Frankenhain Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das DRK in Meiningen betreibt 28 Kindergärten im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und weitere acht im Wartburgkreis. Mindestens acht Erzieherinnen und Erzieher fehlen derzeit. Das liegt laut Schramm an vielen verschiedenen Dingen. In Thüringen werden generell zu wenig Erzieher ausgebildet. Unter anderem auch, weil sich viele junge Leute die Ausbildung schlichtweg nicht leisten können.

Das kritisiert auch der Kaltennordheimer Bürgermeister Erik Thürmer (CDU). Wer Erzieher werden möchte, lernt fünf Jahre, bekommt in dieser Zeit außer in den Praxisphasen kein Geld und muss oft auch noch Schulgeld zahlen. "Das ist doch logisch, dass sich junge Leute dann eher für eine Ausbildung entscheiden, wo sie Geld verdienen", so Thürmer. Erik Thürmer (CDU) kritisiert die Organisation der Ausbildung für Erzieher. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Thüringer Bildungsministerium versucht, hier gegenzusteuern. Wie Sprecher Felix Knothe sagte, läuft seit 2019 ein Pilotprojekt der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung (Pia). Hier werden die jungen Leute innerhalb von zwei Jahren als Kinderpfleger oder Sozialassistent ausgebildet. Danach können sie in den Kindergärten arbeiten und gleichzeitig ihren Abschluss als Erzieher machen. Während dieser Zeit fördert das Ministerium die Stellen.

"Das macht auch Sinn", wirft DRK-Fachberaterin Schramm ein. "Weil den angehenden Erziehern oft tatsächlich die praktische Arbeit in den Einrichtungen fehlt." Das Projekt Pia ist ein Anfang, stößt aber an seine Grenzen. Bürgermeister Thürmer musste das am eigenen Leib erfahren. Weil die Zahl der Plätze begrenzt ist, gab es für einen der städtischen Kindergärten bereits eine Absage. Eine zweite Bewerbung läuft noch. Der Notstand beim Personal ist ein thüringenweites Problem (Archivofoto). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK