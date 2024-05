Der Strompreis setzt sich neben dem Kosten für eine Kilowattstunde Strom zudem aus Steuern und Abgaben zusammen. Dazu gehen neben der Stromsteuer auch die Netzentgelte. Das sind Gebühren für Ausbau und Erhalt der Leitungen, über die Strom und Gas zum Kunden gelangt. Sie machen rund ein Viertel des Strompreises aus. Die Netzentgelte sind in Deutschland unterschiedlich hoch.



In Süd- und Westdeutschland sind diese niedriger als in Ost- und Norddeutschland. Die Höhe ist etwa abhängig von der Menge der zahlenden Verbraucher, damit sind die Entgelte in größeren Städten tendenziell günstiger, auf dem Land teurer.



Gibt es viele Wind- und Solaranlagen, werden die Entgelte durch deren Anschlusskosten auch erhöht. Auch die neuen Stromtrassen, die die erneuerbare Energie aus dem windstarken Norden etwa mit mehreren Trassen über Thüringen nach Süden schaffen sollen, werden durch die Netzentgelte bezahlt.



Energieintensive Betriebe müssen teilweise niedrigere Entgelten zahlen, so dass deren hohe Energiekosten nicht zu Wettbewerbsnachteilen führt.