Kommunalwahl in Thüringen Erwarteter "Durchmarsch" der AfD blieb aus - Neonazi im Kreis Hildburghausen in der Stichwahl

26. Mai 2024, 22:22 Uhr

Bei der Kommunalwahl in Thüringen hat die AfD nicht den von politischen Gegnern und Beobachtern erwarteten Sieg errungen. Bei den Landratswahlen lag die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Partei nur in einem Landkreis auf Platz 1. Jedoch ist sie in den meisten Kreisen und kreisfreien Städten in der Stichwahl. Im Kreis Hildburghausen gelang es dem Neonazi Tommy Frenck vom "Bündnis Zukunft Hildburghausen" ebenfalls, in die Stichwahl zu kommen.