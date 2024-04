Bildrechte: picture alliance / Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB | Jens Büttner

Handel Sinkende Inflationsrate im Alltag kaum spürbar

04. April 2024, 05:00 Uhr

Im März ist die Inflation in Deutschland mit 2,2 Prozent so niedrig gewesen wie seit April 2021 nicht mehr. Dennoch spüren Kundinnen und Kunden das nach Einschätzung von Handelsforschern derzeit kaum im Alltag. Am ehesten noch würden Lebensmittelhändler die Einsparungen wegen der großen Konkurrenz an die Kunden weitergeben.