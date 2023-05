Mit 3.534 Euro lag der Bruttoverdienst von Fachkräften in der Altenpflege nach der Statistik rund 200 Euro über dem Thüringer Durchschnitt von 3.334 Euro. Deutlich unter dem Durchschnitt lagen demnach Löhne und Gehälter in der Back- und Konditoreiwarenherstellung (2.386 Euro), im Post- und Zustelldienst (2.220 Euro) oder in der Gebäudereinigung (2.162 Euro).