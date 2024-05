Freitag, 24. Mai

11:34 Uhr | Thüringer AfD-Spitze legt im Streit mit Ostthüringer Mitgliedern nach

Die Thüringer AfD-Spitze hat im Streit mit neun Mitgliedern im Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt nachgelegt. Ihrem Wortführer Karlheinz Frosch wurde per Brief untersagt, den Namen der Partei, ihr Kürzel und ihre Logos im Wahlkampf zu benutzen. Hintergrund ist ein Streit um die AfD-Kandidatenliste für die Kreistagswahl.

09:11 Uhr | Mehr als 6.000-mal Wahl-O-Mat genutzt

Im Vorfeld der Kommunalwahl haben Tausende Menschen in Jena, im Kyffhäuserkreis und im Kreis Gotha den sogenannten Wahl-O-Mat, einer Wahlhilfe von Voto, genutzt. Allein in Jena wurde die Internet-Wahlhilfe in den ersten Tagen mehr als 4.000-mal genutzt, wie Anne Küppers von der Friedrich-Schiller-Universität Jena mitteilte. In Gotha und im Kyffhäuserkreis waren es jeweils 1.000 Zugriffe.

Donnerstag, 23. Mai

16:11 Uhr | Wie Thüringer Erstwähler ihre Entscheidung treffen

Die Kommunalwahl am Sonntag ist für rund 28.000 junge Thüringer die erste "richtige" Wahl ihres Lebens. Wovon lassen sie sich leiten, wie informieren sie sich, was spricht sie an? Ein Besuch an einem Gymnasium in Weimar.

Mittwoch, 22. Mai

15:23 Uhr | Wie viel Macht haben Landräte, Oberbürgermeister und Gemeinderäte?

Was darf eigentlich ein Oberbürgermeister und ein Landrat - und was darf er nicht? Wir haben dies einmal für einen Landrat und einen Oberbürgermeister sowie für Gemeinde- und Stadträte recherchiert.

10:01 Uhr | Stimmzettel mit Rechtschreibfehlern in Bad Salzungen und Hildburghausen weiter gültig

Die Stadt Bad Salzungen weist auf Rechtschreibfehler auf Stimmzetteln für die Stadtratswahl hin. So erscheint bei zwei Kandidaten der Name nicht ganz korrekt. Weil eine Korrektur nicht mehr möglich ist, bleiben die Stimmzettel trotzdem gültig.

Auch auf den Stimmzetteln für die Stadtratswahl in Hildburghausen hat sich ein Schreibfehler bei einem Kandidaten-Namen geschlichen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden neue Stimmzettel in Auftrag gegeben, die schnellstmöglich ausgegeben werden. Die Briefwahlunterlagen seien allerdings mit alten Stimmzetteln verschickt worden. Diese Stimmzettel seien dennoch gültig, so die Verwaltung.

Dienstag, 21. Mai

9:11 Uhr | Thüringer Kommunalpolitiker kandidiert auf AfD- und CDU-Liste

Bei den bevorstehenden Kommunalwahlen in Thüringen fährt der Kandidat Frank Böwe erneut zweigleisig. Er steht auf der CDU-Liste für die Stadtratswahl in Ruhla - und auf der AfD-Liste bei der Kreistagswahl. Die Thüringer CDU will den Vorgang prüfen.

Montag, 13. Mai

8:56 Uhr | "Wahl-O-Mat" für Thüringer Kommunalwahlen gestartet

Studierende der Uni Jena haben eine Wahlhilfe für die Thüringer Kommunalwahlen erstellt, eine Art "Wahl-O-Mat" für Jena, den Kyffhäuserkreis und den Landkreis Gotha. Auch für Altenburg gibt es eine solche Entscheidungshilfe. Es war eine enorme Aufgabe. Hier lesen Sie mehr Infos.

Mittwoch, 8. Mai

14:55 Uhr | Generationswechsel bei Landräten und Oberbürgermeistern

Bis Juni 2024 endet aus Altersgründen die Amtszeit für eine ganze Reihe sehr erfahrener Landräte und Oberbürgermeister in Thüringen, die ihre Region geprägt haben. Wir stellen die Männer und Frauen in einem Themenpaket vor und zeigen, was sie geleistet haben.

Freitag, 19. April

11:05 Uhr | Wie sieht es aus mit einer elektronischen Wahl in Thüringen?