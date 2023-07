Das sind rund 1.000 Euro weniger als in der Technologiestadt Jena. Dort werden demnach nach wie vor die höchsten Gehälter in Thüringen bezahlt. Laut Landesarbeitsagentur verdient dort ein Beschäftigter knapp 3.700 Euro pro Monat. Das sind rund 400 Euro mehr als in Weimar, wo die zweithöchsten Gehälter gezahlt werden. Auf Platz drei in der Gehaltsliste folgt Erfurt. Knapp dahinter liegen der Wartburgkreis und der Ilm-Kreis mit jeweils etwas mehr als 3.000 Euro pro Monat.