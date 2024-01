Aufgrund der Witterung sind zudem der Egapark und die Friedhöfe in Erfurt geschlossen. Durch den Sturm bestehe die Gefahr, dass Äste oder Baumkronen abbrechen und Personen dadurch zu Schaden kommen, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch in Mühlhausen öffnen die Friedhöfe am Mittwoch nicht.