In Oberhof ist bei Aufbauarbeiten am Mittwoch ein Festzelt für den Biathlon Weltcup Anfang Januar zusammengebrochen. Nach Angaben des Veranstalters wurde dabei niemand verletzt.

Demnach brach das Dach unter der Last des nassen Schnees der vergangenen Stunden ein. Vom Thüringer Zeltverleih Zentrum hieß es am Abend, die Konstruktion werde zunächst komplett zurückgebaut. Laut Veranstalter kann das Zelt wegen des Sturms am Donnerstag noch nicht wieder komplett aufgebaut werden.