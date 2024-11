An zahlreichen Orten in Thüringen ist am Sonntag zum Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert worden. An der zentralen Gedenkveranstaltung des Landes in Hildburghausen nahmen über 80 Menschen teil. Zuvor wurde durch die Stadt im Beisein von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ein neuer Kranz vor der Pogrom-Gedenktafel am Rathaus niedergelegt. Die Gedenktafel sowie zahlreiche Orte in der Innenstadt wurden vergangenes Wochenende von Unbekannten mit hunderten Neonazi-Stickern beklebt.