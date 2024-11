Schon als kleiner Junge sei er bei seiner Oma vom Foto eines Soldaten an der Wand fasziniert gewesen. Hat es immer wieder angesehen. Im russischen Smolensk findet 2001 er dann seinen viele Jahre vermissten Großvater. Dafür brauchte er vier Jahre, die entscheidenden Informationen kamen aus dem Militärarchiv in Freiburg. Auf einer Skizze war der "Jelna Bogen" eingezeichnet: Dort fand er seinen Großvater, der dort am 13. August 1941 gefallen war. Sander begrub insgesamt 30 deutsche Soldaten, darunter auch seinen Großvater, und gab ihnen so eine letzte würdevolle Ruhestätte.