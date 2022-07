Auf der Suche nach Kupfer soll in Südthüringen noch in diesem Jahr mehrere Hundert Meter tief ins Erdreich gebohrt werden. Wie ein Sprecher der Firma Kupfer Copper Germany GmbH auf MDR THÜRINGEN-Anfrage am Donnerstag mitteilte, wurden beim zuständigen Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz insgesamt drei Bohrungen beantragt. Genehmigt hat die Behörde das Vorhaben bislang aber noch nicht.

Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf habe die Einwohner auf einer Versammlung darüber bereits informiert, sagte der Sprecher. Die Bohrplätze seien auf Grundlage der in den vergangenen Jahren gesammelten Daten ausgewählt worden. Vorausgegangen waren Messungen am Boden und per Flugzeug. Die Bohrungen sollen weitere Hinweise liefern, ob sich der Abbau von Kupfererz in der Region lohnen könnte.