Nach einem Feuer in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für Flüchtlinge in Suhl haben Experten der Kriminalpolizei am Montag den Brandort begutachtet. Wie die Beamten am Nachmittag mitteilten, kann ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Wahrscheinlicher sei eine Brandstiftung. Ob diese fahrlässig oder vorsätzlich begangen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

In der EAE hatte es am Sonntag gebrannt. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale der Polizei brach das Feuer am Nachmittag in einem Schlafraum mit zwei Betten aus. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll zunächst eine Matratze in Flammen gestanden haben. Das betroffene Zimmer in der zweiten Etage von Haus 20 brannte dabei komplett aus.