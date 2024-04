Nach dem tödlichen Unfall auf der Rennschlitten- und Bobbahn in Oberhof muss sich ab Dienstag eine Frau wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Suhl verantworten. Die Frau soll am Unfalltag als ehrenamtliche Helferin für einen regionalen Sportverein im Einsatz gewesen sein.

Ende Februar 2023 war ein Gästebob im Zielbereich der Rodelbahn auf einen Doppel-Schlauchring gestoßen. In den mit Luft gefüllten Gummiringen saßen ein 45 Jahre alter Mann und eine 41-jährige Frau. Der Mann starb, die Frau wurde schwer verletzt. Nach dem Unfall gab es Kritik an den Fahrten für Touristen auf der für Spitzensportler gebauten Bahn.

Die Bahn ist komplett Videoüberwacht. Die Aufnahmen werden kurz nach dem Unfall durch die Polizei gesichert. Schwere Unfälle auf der Spitzensportanlage sind selten. Durch ein Ampelsystem ist klar geregelt, wann Sportler in die Bahn dürfen und wann nicht. Der Eiskanal hat verschiedene Starthöhen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass gleichzeitig verschiedene Starthöhen genutzt werden. Über das Ampelsystem wird die Reihenfolge der Starts geregelt. Außerdem gibt es einen Bahnsprecher, der mit Ansagen auf die Starts hinweist. Am Unfallabend war das auch so. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln lange. Experten fertigen Gutachten an. Acht Monate nach dem tödlichen Unfall erhebt die Staatsanwaltschaft Meiningen Anklage gegen die mutmaßliche Gästebetreuerin.