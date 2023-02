Die Polizei sucht weiter nach dem Verursacher des Schadens an der historischen Werrabrücke in Einhausen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Nach Ende der polizeilichen Ermittlungen liegt die Akte nun bei der Staatsanwaltschaft in Meiningen, wie die Polizei MDR THÜRINGEN mitteilte. Der Vorfall werde derzeit noch geprüft, so ein Sprecher. Für den Pkw-Verkehr ist die Brücke mittlerweile wieder befahrbar, für Lkw bleibt sie gesperrt.