Malerfürst Markus Lüpertz für neue Oper am Staatstheater Meiningen

Für Markus Lüpertz sind es nicht die Menschen, die auf der Bühne singen. Für den sogenannten Malerfürsten sind es die Farben, die sein Bühnengemälde zum Klingen bringen. Mit diesem Blick eines Malers schaut Markus Lüpertz auf die Kostüme und das Bühnenbild für die Oper "Una cosa rara". Die Sängerinnen und Sänger bewegen sich in seinen Augen wie Farbkleckse auf der Bühne – in Leinenkleidern, die von Lüpertz und seinem Team bemalt wurden. Dahinter sind großflächige Wand- und Bodenelemente, die allesamt mit farblichen Motiven versehen sind.

Entstanden ist das Bühnenbild als Gemälde erstmalig 2018 für eine Produktion am Theater Regensburg. Dort war damals Jens Neundorff von Enzberg Intendant. Heute leitet er das Staatstheater Meiningen. Für ihn ist die Zeit gekommen, "Una cosa rara" wieder auf die Bühne zu bringen. Er sagte MDR KULTUR, er verspüre die Lust, dem spanischen Komponisten Vicente Martín y Soler zu helfen, populärer zu werden. Zu seiner Zeit sei er so berühmt gewesen, dass er mit der Uraufführung von "Una cosa rara" am 17. November 1786 Mozarts "Hochzeit des Figaro" vom Spielplan des Wiener Burgtheaters verdrängt hat.