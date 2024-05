Bereits am vergangenen Prozesstag war über die Sicherheit an der Bahn diskutiert worden. Zeugen sagten aus, dass es an der Bahn bis auf Ampeln keinerlei Vorrichtungen gebe, damit Sportgeräte nicht unberechtigt in die Bahn rutschen können. Zum Beispiel Schranken, die sich erst öffnen, wenn eine Freigabe erteilt ist.

Vergleichbares gebe es zum Beispiel an der Bahn am Königsee in Bayern. Dort seien Schranken installiert, die sich öffnen, wenn die Ampel am Start auf Grün schaltet, so der Bobpilot in seiner Aussage vor dem Amtsgericht. Der Eiskanal am Königsee ist allerdings seit Monaten nicht nutzbar. Nach einem Unwetter wird er gerade wiederaufgebaut.