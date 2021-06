Das Landgericht Meiningen hat einen 40-jährigen Mann aus Sonneberg wegen Drogenhandels zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Die Richter sahen es im Prozess am Mittwoch als erwiesen an, dass der Angeklagte unter anderem ein Kilo Heroin zum Weiterverkauf beschafft hatte. Außer dem Heroin hatte die Polizei im vergangenen November in der Wohnung des Mannes auch mehrere 100 Gramm Haschisch und rauchbares Opium gefunden.